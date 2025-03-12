Омск-Информ
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·Спорт

Омская команда победила 12 раз подряд, что стало новым рекордом лиги.

«Авангард», одержавший накануне 12-ю победу подряд, установил рекорд по длительности победной серии в текущем сезоне КХЛ. До омичей по 11 матчей без проигрышей было у «Локомотива», ЦСКА и «Автомобилиста».

Благодаря победе над нижегородским «Торпедо» (4:3) хоккеисты «Авангарда» впервые за долгое время поднялись на третье место в Восточной конференции. Следующая игра «ястребов» состоится 14 марта. Омичи на «G-Drive Арене» принимают «Трактор» из Челябинска. Начало игры в 19.30.

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·Спорт

Омская команда победила 12 раз подряд, что стало новым рекордом лиги.

«Авангард», одержавший накануне 12-ю победу подряд, установил рекорд по длительности победной серии в текущем сезоне КХЛ. До омичей по 11 матчей без проигрышей было у «Локомотива», ЦСКА и «Автомобилиста».

Благодаря победе над нижегородским «Торпедо» (4:3) хоккеисты «Авангарда» впервые за долгое время поднялись на третье место в Восточной конференции. Следующая игра «ястребов» состоится 14 марта. Омичи на «G-Drive Арене» принимают «Трактор» из Челябинска. Начало игры в 19.30.

2340