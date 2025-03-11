Форвард забросил победную шайбу в ворота нижегородского «Торпедо».
На сегодняшнем домашнем матче на «G-Drive Арене» «Авангард» провел игру против нижегородского «Торпедо». Главной «фишкой» матча стало возвращение после тяжелой травмы нападающего Владимира Ткачева.
В первом периоде «Торпедо» открыло счет, повело 0:1. Однако нападающий Данил Башкиров забросил шайбу в ворота соперника, сравняв счет, 1:1.
Во втором периоде забрасывали нижегородцы – 1:2 и 1:3. В конце временного отрезка было принято решение о смене вратаря, на лед вышел Михаил Бердин.
В третьем периоде «Авангард» включился в игру. Защитник Алекс Грант сократил отставание до 2:3. После чего защитник Семен Чистяков забросил третью шайбу, сравняв счет, 3:3. И, наконец, нападающий Владимир Ткачев вывел команду вперед. Итоговый счет составил 4:3. И это 12-я победа «ястребов» подряд!