Министерство региональной безопасности подготовило инструкцию, где укрываться от вражеских дронов.

В министерстве региональной безопасности Омской области отреагировали на атаки беспилотников по российским регионам. Ведомство опубликовало памятку, куда прятаться от опасных устройств и как реагировать на их обнаружение.

– В связи с тем, что сегодня ряд российских регионов подвергся атакам БПЛА, рекомендуем ознакомиться с памяткой. Поделитесь ею с близкими, которые живут в других городах, – уточнили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что пользоваться дронами в Омской области запрещено. Тем не менее при атаках прятаться советуют в подвалах, паркингах, переходах, укрытиях и не пользоваться лифтом. В квартире не стоит подходить к окнам и лучше укрыться в ванной.

После атаки беспилотников при обнаружении их частей их нельзя трогать.