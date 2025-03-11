Омск-Информ
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·Общество

За первые десять дней такой возможностью воспользовались 55 тысяч человек.

Услугой самозапрета кредитов воспользовались уже 54,7 тыс. омичей. Столько заявлений было подано жителями региона через портал госуслуг с 1 марта, сообщает «Город55» со ссылкой на региональное Минцифры.

Запрет на выдачу кредитов предполагает, никто не может взять его от имени человека – ни он сам, ни кто-то другой. Установить и снять такой запрет можно неограниченное количество раз. Такая мера призвана снизить количество случаев дистанционного мошенничества и ущерба от него.

Ранее сообщалось, что за первые три дня самозапрет на получение кредитов оформили 17 тыс. омичей.

·Общество

За первые десять дней такой возможностью воспользовались 55 тысяч человек.

Услугой самозапрета кредитов воспользовались уже 54,7 тыс. омичей. Столько заявлений было подано жителями региона через портал госуслуг с 1 марта, сообщает «Город55» со ссылкой на региональное Минцифры.

Запрет на выдачу кредитов предполагает, никто не может взять его от имени человека – ни он сам, ни кто-то другой. Установить и снять такой запрет можно неограниченное количество раз. Такая мера призвана снизить количество случаев дистанционного мошенничества и ущерба от него.

Ранее сообщалось, что за первые три дня самозапрет на получение кредитов оформили 17 тыс. омичей.