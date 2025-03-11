За первые десять дней такой возможностью воспользовались 55 тысяч человек.

Услугой самозапрета кредитов воспользовались уже 54,7 тыс. омичей. Столько заявлений было подано жителями региона через портал госуслуг с 1 марта, сообщает «Город55» со ссылкой на региональное Минцифры.

Запрет на выдачу кредитов предполагает, никто не может взять его от имени человека – ни он сам, ни кто-то другой. Установить и снять такой запрет можно неограниченное количество раз. Такая мера призвана снизить количество случаев дистанционного мошенничества и ущерба от него.

Ранее сообщалось, что за первые три дня самозапрет на получение кредитов оформили 17 тыс. омичей.