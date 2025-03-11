Омск-Информ
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·Спорт

Возвращение форварда на лед ожидается в сегодняшнем поединке «ястребов» против нижегородского «Торпедо».

ХК «Авангард» сообщает о продаже всех билетов на сегодняшний домашний матч против нижегородского «Торпедо». «G-Drive Арена», на которой выступают «ястребы», вмещает 12 011 зрителей.

– Все-все билеты на сегодняшний матч проданы! Ждем полную «Арену», – говорится в сообщении клуба.

Игра начнется в 19:30 и станет предпоследним поединком омичей на домашнем льду в этом чемпионате. Ожидается, что именно в этом матче на лед наконец-то выйдет лидер «Авангарда» Владимир Ткачев. Накануне форварда вывели из списка травмированных. В нынешнем чемпионате хоккеист не сыграл ни одного матча.

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·Спорт

Возвращение форварда на лед ожидается в сегодняшнем поединке «ястребов» против нижегородского «Торпедо».

ХК «Авангард» сообщает о продаже всех билетов на сегодняшний домашний матч против нижегородского «Торпедо». «G-Drive Арена», на которой выступают «ястребы», вмещает 12 011 зрителей.

– Все-все билеты на сегодняшний матч проданы! Ждем полную «Арену», – говорится в сообщении клуба.

Игра начнется в 19:30 и станет предпоследним поединком омичей на домашнем льду в этом чемпионате. Ожидается, что именно в этом матче на лед наконец-то выйдет лидер «Авангарда» Владимир Ткачев. Накануне форварда вывели из списка травмированных. В нынешнем чемпионате хоккеист не сыграл ни одного матча.

2958