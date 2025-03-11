Омск-Информ
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·Спорт

Среди травмированных остаются два игрока.
«Авангард» исключил из списка травмированных нападающего Эмиля Галимова. Сегодня хоккеист вышел на лед, однако пока только во время тренировки.
Напомним, форвард перешел из петербургского СКА в омский «Авангард» в ноябре прошлого года, но не играет с 23 декабря. В феврале главный тренер Ги Буше сообщил, что Галимов лечится от старой травмы.
Ранее сообщалось, что из списка травмированных также исключили нападающего Владимира Ткачева. По данным на 11 марта, в списке травмированных остаются защитники Сергей Бойков и Даниил Степанов.
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·Спорт

Среди травмированных остаются два игрока.
«Авангард» исключил из списка травмированных нападающего Эмиля Галимова. Сегодня хоккеист вышел на лед, однако пока только во время тренировки.
Напомним, форвард перешел из петербургского СКА в омский «Авангард» в ноябре прошлого года, но не играет с 23 декабря. В феврале главный тренер Ги Буше сообщил, что Галимов лечится от старой травмы.
Ранее сообщалось, что из списка травмированных также исключили нападающего Владимира Ткачева. По данным на 11 марта, в списке травмированных остаются защитники Сергей Бойков и Даниил Степанов.
1661