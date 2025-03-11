Воспользовавшись техническим сбоем, девушка стала заказывать сотни товаров.

Куйбышевский районный суд Омска начала рассматривать уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города, которая пыталась обмануть маркетплейс Wildberries. Частично ей удалось это сделать, похитив сотни заказанных, но неоплаченных товаров.

В августе 2023 года омичка увидела, что из-за технического сбоя с ее банковского счета не списались деньги за заказанный товар. Девушка продолжила совершать покупки, заказав в общей сложности более 700 товаров на сумму свыше 1,6 млн рублей. Ювелирные изделия, одежду, мебель, технику и многое другое она позже забрала в пункте выдачи.

– Кроме того, подсудимая заказала, но не смогла забрать товары еще на сумму более 14 млн рублей, – маркетплейс заблокировал подозрительные покупки, – сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

Маркетплейс подал заявление в полицию, и на омичку завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Девушка частично признала свою вину, а также частично возместила причиненный ущерб на сумму 510 тыс. рублей.