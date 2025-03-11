Короткометражный фильм омского режиссера представили на XXIII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня».

В Югре прошел Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», президентом которого является легендарный режиссер Эмир Кустурица. Фильм омича Александра Кузовкова попал в специальную программу «Сибирская идентичность» (авторское кино о Сибири и ее жителях).

Омский режиссер показал на кинофестивале свой короткометражный фильм «Новая мама» по мотивам рассказа Валерия Роньшина. Получилась абсурдистская семейная комедия о пионерке Марусе. Ее мама однажды пропала, а папа привел в дом новую «маму».

Отметим, что Александр Кузовков занимался фотографией с подросткового возраста, в его багаже множество творческих фотопроектов. Затем он начал осваивать мастерство видеосъемки и режиссуры. Свой первый фильм «Спасибо» показал публике в 2020 году. Появившаяся позже короткометражка «Новая мама» уже отмечена целым рядом наград.

– Сибирская идентичность, конечно, заключается в команде омичей, работавших над фильмом. Весь фильм снят в Омске и его окрестностях. Ну и главная локация – квартира – была построена в бывших цехах Сибзавода. Локации подбирал сам, использовал давно полюбившиеся места, где прогуливался с фотоаппаратом, – рассказал Александр Кузовков.

Уточним, что кинофестиваль «Дух огня» – крупнейшая в России международная площадка для дебютов начинающих режиссеров. Фестиваль ежегодно проходит в Ханты-Мансийске при поддержке «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города». Президент «Духа огня» – всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица. В 2025 году гостями фестиваля были Милош Бикович, Мария Миронова, Евгений Гришковец и другие звезды.

– Сибирь и Сербия – у нас больше общего, чем кажется. Один из наших историков говорил, что сербы пришли на Балканы из Сибири. Так что добро пожаловать домой! – сказал Эмир Кустурица.

Спецпрограмма «Сибирская идентичность» – это серия коротких кинолент, подготовленная для «Духа огня» онлайн-изданием «Мастера Сибири» и программой социальных инвестиций «Родные города». В список 23-го кинофестиваля попали шесть короткометражек. Кроме омича Александра Кузовкова, свои работы представили режиссеры из Томска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Якутии и Красноярска.

– Картины выполнены на разном профессиональном уровне, но все это – интересное и яркое молодое сибирское кино, – отметил главный редактор «Мастеров Сибири» Сергей Мезенов.

По его словам, вместе с «Родными городами» он стремился показать, что сибирская идентичность в области кинематографа – это разнообразие творческих форматов и жанров с разным авторским взглядом на тему.