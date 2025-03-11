Главарь скрылся от следствия и находится в федеральном розыске.

Центральный районный суд Омска начинает рассмотрение уголовного дела в отношении 20 лжеюристов, жертвами которых стали около 160 человек. Мошенники нанесли им ущерб на сумму около 6 млн рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, организатор преступной схемы, житель Новосибирской области, ныне находящийся в федеральном розыске, открыл офис компании на улице Фрунзе в центре Омска. Юристы предлагали свою помощь по самому широкому кругу вопросов – от получения компенсации за некачественный товар до регистрации недвижимости.

– Граждан, впервые обратившихся за помощью, в ходе «бесплатной» консультации склоняли к оформлению договора на оказание платных услуг. Процесс оказания услуг намеренно затягивался. В ряде случаев на граждан оформлялись кредиты, которые те исправно оплачивали, так и не получив обещанной помощи, – сообщили в полиции.

Всего от действий лжеюристов пострадали 158 омичей. Общая сумма ущерба составила 5,9 млн рублей. Действия банды были пресечены в 2021 году, полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Всего в нем 162 эпизода преступных действий, объем дела составил 175 томов.

– Вину в совершении преступления участники преступной группы не признали, настаивая на фактическом оказании юридических услуг, однако часть обвиняемых возместила причиненный ущерб на сумму 1,9 млн рублей, – отметили в областной прокуратуре.

С учетом количества потерпевших и фигурантов, рассмотрение дела в Центральном райсуде Омска может затянуться на многие месяцы.