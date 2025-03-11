Омск-Информ
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·Общество

Она располагается на Левобережье.
Омский департамент архитектуры ввел в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Он располагается в Кировском округе по адресу: Дианова, 34а.
В здании 8 этажей плюс один подземный. Дом состоит из 96 квартир: 48 студий, 32 однокомнатных и 16 двухкомнатных. Площадь жилых помещений здания – 4004,3 кв. м.
Дом возводило ООО «Специализированный застройщик Вита».
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·Общество

Она располагается на Левобережье.
Омский департамент архитектуры ввел в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Он располагается в Кировском округе по адресу: Дианова, 34а.
В здании 8 этажей плюс один подземный. Дом состоит из 96 квартир: 48 студий, 32 однокомнатных и 16 двухкомнатных. Площадь жилых помещений здания – 4004,3 кв. м.
Дом возводило ООО «Специализированный застройщик Вита».
1031