Предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 19 млн рублей.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении номинального директора ООО «Феникс» Станислава Макарова и фактического руководителя организации Артема Дурченко. Их обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

Как уточнили в прокуратуре, в период с января 2018 года по декабрь 2020-го обвиняемые, используя реквизиты четырех фирм, отразили в регистрах текущего бухгалтерского учета и включили в налоговые декларации возглавляемой ими компании заведомо ложные сведения о расходах по фиктивным хозяйствующим операциям. Следственный комитет подробно рассказал об этой схеме.

– Используя реквизиты ООО «Контакт-Строй», ООО «Контакт-Групп», ООО «Оникс», ООО «Стройгород», обвиняемые отразили в регистрах текущего бухгалтерского учета ООО «Феникс», а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 2018–2020 гг. ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями, якобы осуществившими налогоплательщику поставки пиломатериалов и оказавшими услуги по их транспортировке, после чего представили налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган, – сообщили в СКР.

В общей сложности Макаров и Дурченко уклонились от уплаты налогов на сумму 19,3 млн рублей. В счет возмещения недоимки суд наложил арест на недвижимость Дурченко на общую сумму 19 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Омска.