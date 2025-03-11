Омск-Информ
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·Общество

В лесах Омской области ввели карантинный фитосанитарный режим из-за большого черного елового усача.

В омских лесах орудует большой черный еловый усач, из-за которого был введен карантин на площади 217 тыс. га. Россельхознадзор уточняет, что площадь распространения опасного вредителя увеличилась еще на 14,6 тыс. га, или на 7,6%.

- Провели мониторинг лесных насаждений в Муромцевском, Тевризском и Знаменском лесничествах, обследования подтвердили наличие вредителя в существующих очагах и выявили новые места его распространения, - отметили в Россельхознадзоре.

Жук обгрызает корни и луб молодых ветвей, к тому же он неравнодушен и к заготовленной древесине. Впервые был выявлен на севере Омской области в прошлом году, сейчас ареал его обитания постепенно расширяется.

·Общество

В лесах Омской области ввели карантинный фитосанитарный режим из-за большого черного елового усача.

В омских лесах орудует большой черный еловый усач, из-за которого был введен карантин на площади 217 тыс. га. Россельхознадзор уточняет, что площадь распространения опасного вредителя увеличилась еще на 14,6 тыс. га, или на 7,6%.

- Провели мониторинг лесных насаждений в Муромцевском, Тевризском и Знаменском лесничествах, обследования подтвердили наличие вредителя в существующих очагах и выявили новые места его распространения, - отметили в Россельхознадзоре.

Жук обгрызает корни и луб молодых ветвей, к тому же он неравнодушен и к заготовленной древесине. Впервые был выявлен на севере Омской области в прошлом году, сейчас ареал его обитания постепенно расширяется.