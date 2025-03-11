Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Чиновники убрали лед только после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура Омского района потребовала от чиновников устранить нарушения в селе Дружино. Там эксплуатируют аварийную водонапорную башню.
– Сооружение имеет течь, через которую вода выходит наружу и образует крупную ледяную глыбу, вес которой влияет на устойчивость башни, что может повлечь ее падение и причинение вреда жизни и здоровью граждан, – сообщили в прокуратуре.
Прокуратура внесла представление главе Омского района. После этого чиновники начали бороться с обледенением и рассматривать возможность демонтировать башню.
·Общество

Чиновники убрали лед только после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура Омского района потребовала от чиновников устранить нарушения в селе Дружино. Там эксплуатируют аварийную водонапорную башню.
– Сооружение имеет течь, через которую вода выходит наружу и образует крупную ледяную глыбу, вес которой влияет на устойчивость башни, что может повлечь ее падение и причинение вреда жизни и здоровью граждан, – сообщили в прокуратуре.
Прокуратура внесла представление главе Омского района. После этого чиновники начали бороться с обледенением и рассматривать возможность демонтировать башню.