В марте и апреле в «Евромеде» действует скидка 30 % на консультацию сосудистого хирурга с дуплексным сканированием вен и скидки до 15 % на лазерное лечение варикоза.

Весна – время пробуждения! С первыми теплыми лучами солнца оживает природа, пробуждаются люди вокруг. Начинается интенсивная работа в спортзалах, возобновляются долгие пешие и велопрогулки. Хочется двигаться быстрее и легче. Но что делать, если ноги «скованы» варикозной болезнью? Диагностировать и лечить!

С 3 марта по 30 апреля 2025 года в Медицинском центре «Евромед» действуют скидки* до 30 % на диагностику и лазерное лечение варикозного расширения вен.

Симптомы

Заподозрить варикоз можно по следующим признакам:

расширенные вены на ногах – от сосудистых звездочек и чуть заметных вен до гроздевидных вен, покрывающих всю ногу;

судороги в ногах ночью и боль вдоль вен (как правило, такие боли проходят после отдыха в горизонтальном положении);

горячая, пульсирующая боль в ногах;

отек ног, который увеличивается после физической нагрузки или к вечеру;

трофические изменения кожи.

Поставить точный диагноз может только врач на консультации. Для оценки состояния вен ног проводится дуплексное сканирование.

Диагностика с выгодой в 30 %

С 3 марта по 30 апреля получить консультацию сосудистого хирурга с дуплексным сканированием вен нижних конечностей можно за 2170 руб. (вместо 3100 руб.). Скидка 30% действует по акции «Второе мнение» для пациентов, планирующих лечение варикозной болезни, в т.ч. для тех, кто ранее проходил обследование в другом лечебном учреждении и имеет направление на лазерную коагуляцию вен ног.

Для диагностики варикоза в рамках акции* можно обратиться в три корпуса «Евромеда» по адресам:

Лечение со скидками

Радикально варикоз лечится только хирургическим путем. В Медицинском центре «Евромед» представлены все основные виды операций для лечения варикоза, наиболее популярная из них – лазерная коагуляция вен. Ознакомиться с этапами и подробным описанием вмешательства можно на сайте клиники.

Весь март и апрель пройти лечение варикоза лазером** можно со скидками:

- скидка 10 % действует на само оперативное вмешательство;

- скидка 15 % распространяется на комплексную услугу по лазерному лечению варикоза.

Запись на прием к врачам по тел. 66-49-84.

*Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Акция действует с 03.03.2025 по 30.04.2025. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях проведения акции у операторов справочной службы и на сайте euromed-omsk.ru.

** Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном тексте, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

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