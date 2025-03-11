Все документы подписывает заместитель министра Ольга Безродная.

Продолжает оставаться неясной ситуация с кадрами в омском Минкульте. Мало того что глава ведомства Юрий Трофимов давно не появлялся на публичных мероприятиях, так еще и стало известно о тихой отставке с 1 марта его первого заместителя Ольги Акимовой. Чиновница не продержалась на этом посту и года.

Более того, по сведениям «Омск-информа», в ближайшее время ведомство могут покинуть еще несколько специалистов. Инсайдеры утверждают, что в Минкульте «работать некому».

Так или иначе, но документы сейчас подписывает заместитель министра Ольга Безродная. В частности, речь идет о приказе от 10 марта «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской области от 24 января 2025 года». Сам министр по-прежнему не доступен для оперативных комментариев.