Омск-Информ
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·Общество

Оксид углерода попал в воздух.
В воскресенье, 9 марта, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую в 1,9 раза. Вещество выявили в Центральном округе.
По данным открытых интернет-источников, оксид углерода в минимальных количествах содержится в организме человека, но при повышении концентрации начинает оказывать негативное воздействие на кровеносную систему, вытесняя из гемоглобина кислород. От нехватки кислорода страдают ткани и мышцы.
·Общество

Оксид углерода попал в воздух.
В воскресенье, 9 марта, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую в 1,9 раза. Вещество выявили в Центральном округе.
По данным открытых интернет-источников, оксид углерода в минимальных количествах содержится в организме человека, но при повышении концентрации начинает оказывать негативное воздействие на кровеносную систему, вытесняя из гемоглобина кислород. От нехватки кислорода страдают ткани и мышцы.