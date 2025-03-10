Принять участие в марафоне, чтобы прокачать IT-навыки и побороться за ценные призы, может каждый совершеннолетний россиянин.

В России продолжается регистрация участников конкурса «Цифровой марафон – 2025», который проводят Сбер и «Школа 21». Только в Сибири получить новые знания, прокачать IT-навыки и побороться за ценные призы записалось около 2700 человек. Регистрация участников продлится до 23 марта.

Участником «Цифрового марафона» может стать любой житель нашей страны, достигший 18-летия. Опыт и знания в сфере IT не обязательны. При регистрации необходимо будет выбрать одну из трех категорий в зависимости от уровня цифровых знаний, чтобы соревноваться с равными. Определить уровень можно с помощью тестирования на платформе.

Категория «Новичок» – для тех, у кого пока нет опыта, знаний и образования в IT, но есть желание развивать свои цифровые навыки. Три победителя уровня «Новичок» получат умные девайсы и мерч от Сбера и «Школы 21». Также победители и призеры в каждой категории станут обладателями сертификатов на обучение в «Нетологии».

Участникам с начальными знаниями в технологиях и базовыми цифровыми навыками – например, учащимся и выпускникам IT-курсов, студентам технических ссузов и вузов, а также всем, кто занимается самообразованием, – подойдет категория «Исследователь». За первое место в ней можно получить 500 тыс. рублей.

Категория «Эксперт» предназначена для профессионалов, которые обладают большим опытом в IT, хотят открыть новые горизонты и побороться с сильнейшими за главный приз – 1 млн рублей за первое место. Общий призовой фонд конкурса превышает 3 млн рублей.

«Цифровой марафон» проходит на платформе «Школы 21» состоит из четырех этапов. Образовательный этап продлится до 23 марта, на этом этапе участники могут бесплатно пройти курсы от «Нетологии» по семи цифровым навыкам. Одновременно проходит онлайн-тестирование цифровых навыков, которое также продлится по 23 марта.

Перед тестированием участники смогут потренироваться на демотренажере. С 24 марта по 13 апреля пройдет цифровой диктант, во время которого будет установлен уровень знания выбранного языка программирования. По сумме баллов за первые три этапа будут определены трое победителей уровня «Новичок», а также финалисты среди «Исследователей» и «Экспертов», в число которых войдут по 30 лучших участников в каждой из этих двух категорий.

В финале конкурса лучшие «Исследователи» и «Эксперты» будут решать задачи с применением технологий искусственного интеллекта. Задание этого этапа будет состоять из двух частей: первую можно выполнять удаленно, а доступ ко второй части откроется в начале очного финала. Победители будут определены по итогам финала по сумме баллов за четыре этапа. Финал завершится торжественной церемонией награждения победителей.