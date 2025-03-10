По факту мошеннических действий кадастрового инженера и его сообщников возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел ОМВД России по Омскому району возбудил уголовное дело в отношении кадастрового инжненера, похитившего земельные участки в поселке Иртышском. Ему вменяют совершение преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщили в областной прокуратуре, в июне 2022 года мужчина, имея в собственности через подконтрольных лиц два земельных участка на сельхозполях поселка Иртышского общей площадью 29,2 га и стоимостью около 1 млн рублей, внес ложные сведения в кадастровые документы. Новые участки были сформированы в границах населенного пункта, благодаря чему их кадастровая стоимость увеличилась до 25 млн рублей.

– В дальнейшем он зарегистрировал право собственности на них, раздробил на 75 участков, часть из которых реализовал, получив доход на сумму более 7 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.

Помимо кадастрового инженера и подконтрольных ему лиц, к уголовной ответственности намерены привлечь должностных лиц органов местного самоуправления и регистрирующего органа. Накануне праздника, 7 марта, суд отправил кадастрового инженера под домашний арест.