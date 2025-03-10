10 марта омские архивисты отмечают свой профессиональный праздник.

Сегодня в этой сфере работает более 200 человек, а в архивных фондах хранится более трех миллионов документов. 1722 годом датируется самый ранний – это метрическая книга Тарской церкви.

Омичей приглашают на обзорные экскурсии по архиву в рамках дней открытых дверей. Они состоятся 11, 12 и 13 марта, начало в 14:00. Гостям архива покажут, как организовано пространство, какие при этом соблюдаются условия – что такое комната для обеспыливания, для чего нужна микролаборатория, реставрационное оборудование, как оцифровывают архивы.

Кроме того, архивисты расскажут о раритетных документах, например, метрических записях – о рождении художника Михаила Врубеля, генерала Дмитрия Карбышева, о смерти знаменитой Любочки – Любови Гасфорд, о документах по Омским крепостям, о ссылке писателя Федора Достоевского и пребывании в Омске адмирала Александра Колчака. Архив военного времени, данные по эвакуированным и репрессированным, целинникам и т. д.

Желающие посетить дни открытых дверей могут лично обратиться по адресу: ул. Красный Путь, д. 153/4, каб. 215, либо осуществить запись по телефону 21-01-59.