Сегодня омская команда работает как единый механизм.

Хоккеисты омского «Авангарда» объяснили секрет победной серии команды, которая насчитывает уже 11 матчей. Накануне «ястребы» победили в гостях казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 и догнали команду из Татарстана в турнирной таблице.

У «Авангарда», идущего на шестом месте, теперь 80 очков после 63 матчей. До «Металлурга» и «Автомобилиста», занимающих третье и четвертое места, два и одно очко соответственно. При этом омичи хотят начать плей-офф дома и за оставшиеся пять матчей регулярного чемпионата попробуют переместиться в верхнюю часть таблицы Восточной конференции.

– Хотелось бы [начать плей-офф дома]. И дома побольше игр провести. Мы за, – заявил защитник «Авангарда» Евгений Кулик.

Причиной длительной выигрышной серии своей команды он называет самоотдачу игроков «ястребов».

– Самоотдача, наверное, в первую очередь. Структуру игры все сохраняют. Все работают на команду – это приносит результат, – цитирует Кулика портал Metaratings.ru.

Его партнер по команде, нападающий Райан Спунер отмечает, что вся омская команда работает как единый механизм.

– Никакого большого секрета нет. Играем от простого, в агрессивном стиле, все линии четко работают. Парни жертвуют собой, получают травмы, но возвращаются другие вылечившиеся. Команда работает как единый механизм, – подчеркнул форвард.

Во вторник, 11 марта, «Авангард» принимает дома нижегородское «Торпедо», которое лишь накануне обеспечило себе место в плей-офф. Начало матча в 19:30.