Омичи ни разу не уступили казанцам в этом сезоне.

Сегодня, 8 марта, омский «Авангард» провел на выезде матч с «Ак Барсом». Первый период был активным с обеих сторон. «Авангард», хоть и смотрелся свежее, однако отличиться ни одна из команд не смогла.

Второй период оказался результативнее. Уже на второй минуте счет открыл Николай Прохоркин с передачи Павла Коледова – 1:0. После гола инициативу перехватили казанцы и практически на 5 минут закрыли омичей в своей зоне. «Авангард» выстоял тяжелый отрезок и уже в первой своей контратаке забросил вторую шайбу, выкатившись три в одного, сделав счёт 2:0. На этот раз с передачи Семена Чистякова отличился Джованни Фьоре.

В третьем периоде «Ак Барс» полностью забрал инициативу себе, однако оборона омичей во главе с Никитой Серебряковым смогла удержать ворота на замке и одержать победу со счетом 2:0.

Следующий матч «Авангард» проведет 11 марта в Омске на «G-Drive Арене» против нижегородского «Торпедо».