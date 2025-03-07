У детской школы искусств № 1 появились 23 духовых инструмента.

В музее имени Врубеля прошел премьерный концерт учеников детской школы искусств № 1 имени Ю. И. Янкелевича. Ранее благодаря Омскому НПЗ в ней появились 23 духовых инструмента.

– Поддержка Омского НПЗ помогла нам создать музыкальный коллектив, в котором духовое отделение представлено во всем своем многообразии, – объяснила директор школы искусств Татьяна Гадельшина. – Это долгожданное событие для ДШИ № 1 им. Ю. И. Янкелевича. С предприятием мы сотрудничаем уже несколько лет. К 100-летию нашей школы совместными усилиями удалось заменить старые фортепиано на новые прекрасные инструменты. Также наши ученики и педагоги с удовольствием участвуют в ежегодном проекте «Музыкальная мастерская Юрия Розума» по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Дети имеют возможность учиться у лучших российских педагогов, а теперь еще и играть на новых инструментах, получая качественное дополнительное образование.

Теперь воспитанники школы смогут научиться играть на разных инструментах, а также выступать сольно и ансамблем на городских и региональных концертах.

– Омский НПЗ поддерживает юные таланты и создает возможности для самореализации молодежи, – сказал генеральный директор предприятия Олег Белявский. – По программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» оказывается помощь детским культурным учреждениям. Важно, чтобы школы имели современную инструментальную базу. Это заложит хороший фундамент для всестороннего развития детей и вдохновит их заниматься музыкой, а в дальнейшем, возможно, связать с этим направлением свою жизнь.

Отметим, что омский завод активно занимается поддержкой юных талантов. Это является важной частью социальной политики предприятия. В 2019 году предприятие уже передавало ДШИ № 1 партию новых фортепиано. Теперь детский духовой оркестр будет выступать с новыми инструментами. В частности, музыканты дадут концерты, приуроченные ко Дню Победы и Дню города.