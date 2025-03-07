Областной библиотеке имени Пушкина подарили трехчастное издание, выпущенное всего в 50 экземплярах.

Благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» и омский предприниматель, меценат Святослав Капустин презентовали уникальное издание, приуроченное к 210-летию Петра Ершова, автора знаменитого «Конька-Горбунка».

Трехчастное издание в огромном деревянном кофре, расписанном в русском народном стиле, выпущено в 50 экземплярах и состоит из факсимильной рукописи «Конька-Горбунка», самой сказки с уникальными иллюстрациями и стихотворения, которое Ершов посвятил другу Тимковскому в честь его отъезда в Америку, сообщает медиа «Трамплин». Каждый том заключен в кожаный переплет с тисненым названием. Стихотворные строки, написанные рукой самого поэта, воспроизведены с высочайшей точностью, а офорты для иллюстрации «Конька-Горбунка» сделаны вручную в лучших традициях классической школы книжной графики.

Офорт требует сложного и кропотливого труда, что увеличивает ценность издательского проекта, говорит руководитель фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

– На металлическую пластину наносится офортный лак, затем ее греют и коптят. На металле процарапывается рисунок, который травят специальным раствором, затем снова лак и снова травление. Следом краску втирают в сделанные штрихи, офорт прокатывают в станке по влажной бумаге, получается первый оттиск – черно-белый, – описал процесс создания офорта издатель. – Его раскрашивают, влажную бумагу при этом ведет, ее нужно выпрямить и обрезать. И так 400 раз – 8 офортов в 50 экземплярах!

Ценный дар был передан областной библиотеке имени Пушкина и стал настоящим сюрпризом для ее директора Александра Ремизова. Он поблагодарил фонд «Возрождение Тобольска» и его помощников за регулярное пополнение фондов библиотеки.

– Большое спасибо руководителю фонда Аркадию Елфимову и меценату Святославу Капустину за столь чудесные книги, поистине музейные экспонаты. Всем их соратникам, которые плечом к плечу делают одно большое дело, а мы берем, храним и продвигаем, – сказал Ремизов.

Он также выразил отдельную благодарность Святославу Капустину за издание первого тома книги «Имена, забытые Омском» Юрия Перминова. Благодаря помощи мецената издание попадет во все библиотеки области, включая самые отдаленные сельские поселения.