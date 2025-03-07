Отечественная продукция используется в ключевых отраслях промышленности региона.

«Газпромнефть – смазочные материалы» расширит поставки в Красноярский край моторных и индустриальных масел для использования в энергетике, металлургии, машиностроении, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Соответствующее соглашение подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и глава правительства региона Сергей Верещагин.

– Перед регионом стоят важные задачи по достижению технологического лидерства, инфраструктурному развитию, обеспечению устойчивой динамичной экономики, созданию комфортной безопасной среды и других национальных целей, – сказал Сергей Верещагин. – Для этого в том числе необходима эффективная работа всего промышленного комплекса и внедрение российских разработок и технологий. Подписанное соглашение позволит обеспечить краевые предприятия современными маслами и битумами для решения широкого спектра производственных задач.

Красноярский край, отметил Александр Дюков, в числе наиболее индустриально развитых регионов России с уникальными запасами природных ресурсов. Экономика края представлена практически всеми секторами промышленности, начиная от добывающих предприятий и заканчивая машиностроением, большинство из которых многие годы применяют продукцию компании.

– Для дальнейшего развития экономического потенциала региона мы готовы наращивать поставки высокотехнологичной продукции и разрабатывать индивидуальные решения для красноярских предприятий, – подчеркнул он.

Также промышленные и транспортные предприятия смогут использовать сервис предиктивной диагностики оборудования G-Lab. Система на основе искусственного интеллекта анализирует состав масла, которое используется в оборудовании. Затем она может спрогнозировать состояние техники и посоветовать провести сервисное обслуживание.