Два дня назад супруга форварда родила ему первенца.

Белорусский нападающий ХК «Авангард» Игорь Мартынов вернулся в состав команды после рождения сына и сегодня примет участие в выездном матче с нижегородским «Торпедо». Как сообщили в пресс-службе омского клуба, Мартынов выйдет на лед в первом звене с Иваном Игумновым и Ридом Буше.

Позавчера супруга Мартынова Марьяна родила ему первенца, которого молодые родители назвали Мироном. Вес мальчика составил 4 кг 210 граммов, рост 57 см. Игорь Мартынов попросил клуб отпустить его к жене в роддом и пропустил выездной матч против ХК «Сочи», в котором «ястребы» победили в овертайме со счетом 3:2.

Лидер «Авангарда» Владимир Ткачев, который впервые в сезоне отправился с командой на выезд, участия в сегодняшней игре не примет. Матч «Торпедо» – «Авангард» стартует в 22.30 по омскому времени.