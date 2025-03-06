Омск-Информ
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·Спорт

Омский клуб считает, что болельщица альметьевского «Нефтяника» нарушила регламент.

Пресс-служба ХК «Авангард» прокомментировала инцидент с болельщицей команды ВХЛ «Нефтяник» (Альметьевск), которую не пустили на трибуны хоккейной академии в Омске с флагом Республики Татарстан.

Девушка уверяет, что отправляла заявку на пронос атрибутики на электронную почту омского клуба. «Авангард» это отрицает.

– От болельщицы не приходила заявка в установленной форме ни на один из адресов клуба. Без согласованного письма, согласно регламенту, пронос на арену атрибутики команды гостей не разрешается, – говорится в заявлении «Авангарда».

Матч «Омские крылья» – «Нефтяник» завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

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·Спорт

Омский клуб считает, что болельщица альметьевского «Нефтяника» нарушила регламент.

Пресс-служба ХК «Авангард» прокомментировала инцидент с болельщицей команды ВХЛ «Нефтяник» (Альметьевск), которую не пустили на трибуны хоккейной академии в Омске с флагом Республики Татарстан.

Девушка уверяет, что отправляла заявку на пронос атрибутики на электронную почту омского клуба. «Авангард» это отрицает.

– От болельщицы не приходила заявка в установленной форме ни на один из адресов клуба. Без согласованного письма, согласно регламенту, пронос на арену атрибутики команды гостей не разрешается, – говорится в заявлении «Авангарда».

Матч «Омские крылья» – «Нефтяник» завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

1721