Александре Ермосиной не дали растянуть флаг родного города.

Болельщица хоккейного клуба «Нефтяник» из Альметьевска Александра Ермосина рассказала о неудачном опыте поездки на матч ВХЛ в Омск. Ее родная команда играла против фарм-клуба «Авангарда», «Омских крыльев», в академии «Авангард». По традиции девушка взяла с собой на выезд два флага, Татарстана и Альметьевска. Однако на пороге ледового стадиона ее ждал неприятный сюрприз.

– По прибытии в Омск мне на входе стюарды заявляют, что на вас, мол, заявки нет, с флагами не пустим, сдавайте в камеру хранения. Мне даже не разрешили растянуть флаг города Альметьевска. А на самом деле заявка была, это было указано, и меня попросили еще раз посмотреть электронную почту. На просьбу еще раз перечитать заявку меня, мягко сказать, культурно послали! – цитирует Ермосину 116.ru.

В итоге девушку так и не пустили на стадион с флагом республики, а флаг Альметьевска не дали растянуть, аргументируя это тем, что он слишком большой.

– С испорченным настроением после камер хранения я иду опять на досмотр, и тут начинается лютейшая дичь! Начали щупать, чуть ли не до трусов, просили даже убрать косметику, которая к проносу разрешена. Но, сказав, что регламент к проносу это не запрещает, от меня отстали. Сетки и шарфы щупают по миллиметрам, при этом показывая открытую ненависть к гостям, – дополнила Александра.

В матче «Нефтяник» обыграл омичей со счетом 3:2, однако девушка просидела остаток матча в слезах. Правда, перед болельщицей спустя время извинились, сославшись на то, что не получили письмо вовремя, однако осадок все-таки остался.