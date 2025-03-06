Мэр раскрыл подробности нового проекта.
Мэр Омска Сергей Шелест заявил о создании управления патриотического воспитания. Новое подразделение появится в структуре департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. Базой станет Центр патриотического воспитания омского молодежного многофункционального центра. Глава города пояснил задачи нового управления.
– Главной задачей управления станет работа по сохранению и передаче юным омичам исторической памяти о подвигах русского воинства, героизме их прадедов – солдатов Великой Победы и мужестве отцов – участников специальной военной операции, – рассказал Шелест в своем телеграм-канале.
В Центре уже создана основа для патриотического воспитания молодого поколения. Сотрудникам управления обещают оказать содействие комитет ветеранов войны Октябрьского округа и военно-патриотического клуба «Застава-55». Кроме того, к их услугам солидный музейный комплекс с тематическими экспозициями и методические наработки коллег.