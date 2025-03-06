Омск-Информ
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·Общество

Прогноз дал кандидат экономических наук.

К 2030 году средняя зарплата россиян достигнет 151 тыс. рублей, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

– В прошлом году средняя заработная плата, по предварительным данным, в России составила 87,9 тыс. рублей. В этом году я ожидаю, что средняя зарплата будет в районе 100–105 тыс. рублей, а при сверхоптимистичном сценарии может даже и приблизиться к 110 тыс. рублей, – сказал Балынин в комментарии изданию «Газета.Ru». – При этом я не сомневаюсь в дальнейшем ежегодном росте средней зарплаты. И к 2030 году она поднимется до 151 тыс. рублей.

По словам эксперта, росту зарплат будут способствовать ускоренный рост МРОТ до 35 тыс. рублей, дефицит высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности и в IT-секторе.  

·Общество

Прогноз дал кандидат экономических наук.

К 2030 году средняя зарплата россиян достигнет 151 тыс. рублей, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

– В прошлом году средняя заработная плата, по предварительным данным, в России составила 87,9 тыс. рублей. В этом году я ожидаю, что средняя зарплата будет в районе 100–105 тыс. рублей, а при сверхоптимистичном сценарии может даже и приблизиться к 110 тыс. рублей, – сказал Балынин в комментарии изданию «Газета.Ru». – При этом я не сомневаюсь в дальнейшем ежегодном росте средней зарплаты. И к 2030 году она поднимется до 151 тыс. рублей.

По словам эксперта, росту зарплат будут способствовать ускоренный рост МРОТ до 35 тыс. рублей, дефицит высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности и в IT-секторе.  