Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения.
В ГИБДД рассказали подробности об аварии, случившейся вчера на Иртышской набережной в Омске. По предварительным данным, около 19:20 автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.
В аварии пострадали оба водителя – мужчины, 39 и 46 лет. Также травмы получили пассажиры первой иномарки: 29-летний мужчина и 27-летняя женщина. Доставать пострадавших из машин пришлось спасателям.
Причины и обстоятельства ДТП установливают полицейские.
·Происшествия

По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения.
В ГИБДД рассказали подробности об аварии, случившейся вчера на Иртышской набережной в Омске. По предварительным данным, около 19:20 автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.
В аварии пострадали оба водителя – мужчины, 39 и 46 лет. Также травмы получили пассажиры первой иномарки: 29-летний мужчина и 27-летняя женщина. Доставать пострадавших из машин пришлось спасателям.
Причины и обстоятельства ДТП установливают полицейские.