Омск-Информ
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·Происшествия

Спасатели помогали минимизировать последствия аварии.

Сегодня, 5 марта, в 19:21 в Омске на Иртышской набережной столкнулись два легковых автомобиля. При лобовом столкновении повреждены передние части машин.

Предварительно в результате происшествия пострадали четыре человека.

На месте ДТП пять спасателей на одной единице техники проводили работы по минимизации последствий случившегося.

·Происшествия

Спасатели помогали минимизировать последствия аварии.

Сегодня, 5 марта, в 19:21 в Омске на Иртышской набережной столкнулись два легковых автомобиля. При лобовом столкновении повреждены передние части машин.

Предварительно в результате происшествия пострадали четыре человека.

На месте ДТП пять спасателей на одной единице техники проводили работы по минимизации последствий случившегося.