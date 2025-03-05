На мероприятии прозвучал ряд докладов.

В аграрном университете прошла международная научно-экспертная панельная сессия «Управление трансграничными водными ресурсами». Мероприятие состоялось в онлайн-формате.

Во время встречи участники обсудили проблемы водной дипломатии. Мероприятие прошло благодаря проекту «Международная школа экологической дипломатии».

В сессии приняли участие более 40 специалистов, ученых и экспертов из четырех стран и пяти регионов России, а также учащиеся Омского ГАУ и Евразийского национального университета им. Л. М. Гумилева. В качестве экспертов на мероприятии были представители омского Минприроды.

На сессии обсудили вопрос, что трансграничные воды – глобальная проблема для многих стран. На них приходится 60 % мирового стока пресных вод, и на территории 153 стран есть хотя бы один трансграничный бассейн рек и озер. Для использования такого ресурса нужно сотрудничество.

Несколько докладов ученых были посвящены оценке и анализу проблем развития водной дипломатии в странах Центральной Азии. А ученые Омского ГАУ выступили с докладами о состоянии Иртыша и возможностей его использования. В конце мероприятия участники оценили высокий профессиональный уровень докладов.