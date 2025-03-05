В Омске прошло профориентационное мероприятие для молодежи.

В ОмГТУ прошло мероприятие по профориентации, в котором приняли участие более 140 школьников. Участники встречи познакомились с деятельностью Омского нефтеперерабатывающего завода, самыми востребованными профессиями и узнали, как построить успешную карьеру.

– Профориентационные мероприятия позволяют молодежи открыть для себя карьерные перспективы на предприятии, которое является одним из самых привлекательных работодателей в регионе, – сказал ОмГТУ Павел Корчагин. – Сегодня у школьников большой интерес к техническим профессиям. Именно таких специалистов мы готовим на базовой кафедре. Благодаря сотрудничеству с заводом наши выпускники умеют применять знания в реальных условиях современного производства.

В числе участников были школьники 9–11-х классов, студенты вузов и ссузов, базовой кафедры «Газпром нефти», а также спортсмены. На встрече обсуждали популярные профессии, образ нефтепереработчика будущего и навыки командной работы.

Также участники встретились с руководством предприятия и хоккейной академии «Авангард», где услышали, какими личностными и инженерными навыками нужно обладать, чтобы стать профессионалом.

– ОНПЗ заинтересован в молодых специалистах, способных решать самые сложные задачи, – объяснил генеральный директор Олег Белявский. – Поэтому мы уделяем большое внимание профориентации и обучению квалифицированных специалистов со школьной скамьи. Совместно с 13 учебными заведениями города Омска мы реализуем программу по подготовке молодежи к работе на высокотехнологичном нефтеперерабатывающем предприятии.

Отметим, что встреча с молодежью – часть профориентационной программы по формированию кадрового резерва предприятия. С 2024 года завод и хоккейная академия запустили совместный проект «Спорт+Наука», который позволяет хоккеистам получить качественное техническое образование.