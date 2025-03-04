Больше всего летом 2024 года пострадали посевы гороха и пшеницы.

Страховые компании назвали события 2024 года, за которые они выплатили омским аграриям компенсацию, – это переувлажнение почвы (55,4 млн руб.) и засуха (23,9 млн руб.). Всего 79,3 млн руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова.

Больше всего пострадали посевы гороха, на втором месте пшеница, на третьем – ячмень яровой, четвертое – лен-кудряш.

Как рассказали страховщики, площадь застрахованных посевов – 1 млн 147 тыс. га, что составляет 38 % от всей пашни в регионе. Кстати, Омская область заняла второе место в России по страхованию в этом агросекторе. Впереди сибиряков только Ростовская область.