Аппараты сломаны как минимум в пяти медицинских учреждениях города.

Жители Омска в соцсетях жалуются на неработающие флюорографы в поликлиниках города. В конце февраля сообщалось, что не работает аппарат в поликлинике № 1 ГКБ № 1 имени Кабанова на Левобережье. Пациентов направляют во вторую поликлинику, там из-за повышенной нагрузки образовались очереди.

Также более года не работает флюорограф в поликлинике МСЧ № 9 в Кордном поселке. Местным жителям приходится ездить в поликлинику на 10 лет Октября, сообщает портал «Город55». В городской больнице № 17, по словам пациентов, аппарат не функционирует с лета прошлого года. Нельзя сделать флюорографию в поликлинике больницы скорой помощи № 2 на улице Лизы Чайкиной и в городской поликлинике № 6.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Омской области, флюорографический аппарат для КМСЧ № 9 находится в плане срочных закупок. При достаточном финансировании закупочные процедуры начнутся во втором квартале текущего года.