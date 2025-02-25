В поликлинике № 1 им. Кабанова старый аппарат вывели из эксплуатации, а новый еще не привезли.

Жители Левого берега Омска пожаловались на городскую клиническую больницу № 1 им. А. Н. Кабанова. По словам медиков, в поликлинике на улице Перелета уже полгода не работает флюорограф. На прохождение этой процедуры пациентов отправляют в поликлинику № 2, которая расположена на проспекте Комарова. В результате образуются гигантские очереди, отсутствие условий для ожидания усугубляет ситуацию. Ежедневно флюорографию проходят до 200 человек, к тому же люди стоят за результатами обследования.

На запрос НГС55 Министерство здравоохранения Омской области ответило, что аппарат не работает, потому что вышли все сроки его эксплуатации, но в планах на март 2025 года есть установка нового оборудования.