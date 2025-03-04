Омск-Информ
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·Происшествия

Она оказалась бывшей обидчика.
Житель села Усть-Заостровка Омского района рассказал подробности избиения 17-летнего студента. Это произошло в воскресенье, 2 марта.
По версии следствия, обидчиком оказался такой же 17-летний студент, сосед парня по общежитию. Полицейские называют причиной происшествия конфликт на бытовой почве, однако есть и другая версия.
– Спросил его и о причине этой ситуации. Он сказал, что начал общаться с девушкой, которая раньше была девушкой того, который избил. Просто общаться, – сообщает автор поста.
По его словам, пострадавший – сирота. У него разбито лицо, распух глаз. Однако после инцидента он был в силах пойти на практику.
·Происшествия

Она оказалась бывшей обидчика.
Житель села Усть-Заостровка Омского района рассказал подробности избиения 17-летнего студента. Это произошло в воскресенье, 2 марта.
По версии следствия, обидчиком оказался такой же 17-летний студент, сосед парня по общежитию. Полицейские называют причиной происшествия конфликт на бытовой почве, однако есть и другая версия.
– Спросил его и о причине этой ситуации. Он сказал, что начал общаться с девушкой, которая раньше была девушкой того, который избил. Просто общаться, – сообщает автор поста.
По его словам, пострадавший – сирота. У него разбито лицо, распух глаз. Однако после инцидента он был в силах пойти на практику.