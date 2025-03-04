Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
В селе Усть-Заостровка Омского района произошла драка. Один 17-летний парень избил другого.
Как сообщают полицейские, подростки вместе учатся в техникуме и живут в одной комнате общежития. На почве совместного быта у них и произошел конфликт, который привел к драке.
Полицейские проводят проверку. Пострадавшего ждет судебно-медицинская экспертиза, а его обидчику грозит наказание.
·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
В селе Усть-Заостровка Омского района произошла драка. Один 17-летний парень избил другого.
Как сообщают полицейские, подростки вместе учатся в техникуме и живут в одной комнате общежития. На почве совместного быта у них и произошел конфликт, который привел к драке.
Полицейские проводят проверку. Пострадавшего ждет судебно-медицинская экспертиза, а его обидчику грозит наказание.