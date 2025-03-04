Омск-Информ
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·Общество

Некоторых омичей могут мучить головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, завтра в Омске ожидается магнитная буря. Ев вероятность составляет 60 %.
Возбуждение магнитосферы начнется уже в 00:00, к 03:00 оно достигнет уровня G1 (слабая буря). В 09:00 уровень возбуждения магнитосферы начнет понижаться, к 18:00 она совсем успокоится.
Отметим, что даже во время слабых магнитных бурь метеозависимые люди испытывают недомогания. Их могут мучать головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.
·Общество

Некоторых омичей могут мучить головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, завтра в Омске ожидается магнитная буря. Ев вероятность составляет 60 %.
Возбуждение магнитосферы начнется уже в 00:00, к 03:00 оно достигнет уровня G1 (слабая буря). В 09:00 уровень возбуждения магнитосферы начнет понижаться, к 18:00 она совсем успокоится.
Отметим, что даже во время слабых магнитных бурь метеозависимые люди испытывают недомогания. Их могут мучать головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.