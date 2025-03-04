Омск-Информ
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·Общество

В Советском округе Омска весь день не будет холодной воды.

Сегодня, 4 марта, в Советском округе города Омска запланировано отключение холодной воды. Ограничения затронут более десятка многоквартирных домов на улицах Химиков и Блюхера. С 10 до 22 часов воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Химиков, 12, 12а, 12/1, 12/2;
  • ул. Блюхера, 20, 24, 26, 30.

Причиной отключения воды стал ремонт водопроводной насосной станции на улице Химиков.

·Общество

В Советском округе Омска весь день не будет холодной воды.

Сегодня, 4 марта, в Советском округе города Омска запланировано отключение холодной воды. Ограничения затронут более десятка многоквартирных домов на улицах Химиков и Блюхера. С 10 до 22 часов воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Химиков, 12, 12а, 12/1, 12/2;
  • ул. Блюхера, 20, 24, 26, 30.

Причиной отключения воды стал ремонт водопроводной насосной станции на улице Химиков.