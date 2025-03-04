Что важно знать о льготах по имущественным налогам физических лиц.

Депутаты Законодательного собрания Омской области освободили от транспортного налога участников СВО и их семьи. Разбираемся, какие еще льготы предусмотрены по налогу на имущество для физлица и в каком размере они предоставляются. Важно помнить, чтобы налоговая льгота учлась при исчислении имущественных налогов за 2024 год, подать заявление необходимо до 1 апреля 2025 года.

К имущественным относят налоги на транспорт, землю и недвижимость.

– Льгота предоставляется в отношении одного жилого дома, квартиры или комнаты, а также гаража. При этом льгота не предусмотрена в отношении объектов незавершенного строительства и коммерческой недвижимости, – рассказала начальника отдела налогообложения имущества ФНС России по Омской области Татьяна Дацюк.

Льготниками прежде всего являются пенсионеры, предпенсионеры, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, а также члены их семей и другие льготные категории граждан, установленные в ст. 407 Налогового кодекса РФ.

В беззаявительном порядке предоставляются льготы на основании сведений, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Социальным фондом России, с органами Росреестра, это касается такой категории налогоплательщиков, как пенсионеры, предпенсионеры, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий.

– Эти сведения мы уже получили от уполномоченных органов и в настоящий момент идет подготовка к массовому начислению имущественных налогов за налоговый период 2024 года, – отметила Татьяна Дацюк.

Если льготная категория другая, то налогоплательщик может обратиться через сайт Федеральной налоговой службы, личный кабинет налогоплательщика физического лица либо лично, обратившись в налоговый орган. Также помочь в этом могут в МФЦ, который уполномочен принимать заявление на льготу. Максимальное рассмотрение заявлений – 30 дней, но налоговики стараются делать все как можно быстрее.