По мнению экс-руководителя клуба, у «ястребов» есть структура и сильный тренерский штаб.

Бывший председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов назвал омскую команду претендентом на Кубок Гагарина. Накануне он посетил выездной поединок «ястребов» против московского «Спартака» (омичи победили 5:1).

– «Авангард» большие молодцы. В команде есть структура, руководитель, собран достаточно сильный и профессиональный тренерский штаб. Считаю, что это претендент на Кубок Гагарина, искренне рад за команду, - цитируют Крылова РИА Новости.

Экс-руководитель омского клуба также прокомментировал информацию, что вскоре он вернется в КХЛ и займет высокий пост в клубе «Куньлунь Ред Стар».

– Ждать ли моего возвращения к работе в КХЛ? У меня столько проектов... Хоккей, конечно, страсть, но нужно сконцентрироваться больше на проектах. Если говорить о слухах про «Куньлунь», то у меня есть проекты, связанные с развитием в Китае. Может быть, поэтому сказали об этом. Я – руководитель «Куньлуня»? Поживем – увидим, – сказал Крылов журналистам.

Александр Крылов был председателем совета директоров ХК «Авангард» с 2018 по 2023 годы. При нем «ястребы» дважды играли в финале Кубка Гагарина и взяли долгожданный трофей в 2021 году. Главным достижением Крылова считается строительство новой «G-Drive Арены».