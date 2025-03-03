Александр Крылов покинул руководящий пост в «Авангарде» летом 2023 года.

Экс-председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов возвращается в КХЛ после 1,5 года отсутствия в лиге. По данным инсайдера «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, он будет руководить китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Накануне Крылов был замечен на матче «Спартак» – «Авангард», который омичи выиграли со счетом 5:1.

– Александр Крылов возвращается в КХЛ. Он будет руководить «Куньлунем». Денег много, – написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Крылов покинул «Авангард» летом 2023 года. За время его руководства омский клуб дважды играл в финале Кубка Гагарина и взял долгожданный трофей в 2021 году. Главным достижением Крылова считается строительство новой «G-Drive Арены».

Сейчас омский клуб возглавляет Евгений Кожевников, пришедший по ходу нынешнего сезона и устроивший кадровую революцию. При нем «ястребы» подписали более десятка новых хоккеистов и пригласили на пост главного тренера канадца Ги Буше. Благодаря этому команда досрочно вышла в плей-офф, а сейчас идет на серии из 8 побед подряд.