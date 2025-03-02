Омск-Информ
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·Сделано в Омске

У омской команды началась серия игр на выезде.

Сегодня, 2 марта, «Авангард» играл на выезде с московским «Спартаком». Омская команда уверенно победила со счетом 5:1. В составе победителей шайбы забросили Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Константин Окулов и Алекс Грант, у столичной команды отличился Сергей Лукьянцев.

- Вышли, не готовые к борьбе, - сказал об игре своей команды главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Победа над «Спартаком» стала 8-й подряд для «Авангарда». Во вторник, 4 марта, «ястребы» сыграют на выезде с ХК «Сочи». Начало матча в 22.30 по омскому времени.

·Сделано в Омске

У омской команды началась серия игр на выезде.

Сегодня, 2 марта, «Авангард» играл на выезде с московским «Спартаком». Омская команда уверенно победила со счетом 5:1. В составе победителей шайбы забросили Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Константин Окулов и Алекс Грант, у столичной команды отличился Сергей Лукьянцев.

- Вышли, не готовые к борьбе, - сказал об игре своей команды главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Победа над «Спартаком» стала 8-й подряд для «Авангарда». Во вторник, 4 марта, «ястребы» сыграют на выезде с ХК «Сочи». Начало матча в 22.30 по омскому времени.