Омск-Информ
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·Общество

Прощание с Игорем Тарлецким прошло 24 февраля.

В прошлый понедельник, 24 февраля, в селе Кутузовка Шербакульского района прошло прощание с погибшим на СВО 49-летним бывшим депутатом Кутузовского сельского поселения Игорем Тарлецким. Около десяти лет назад он победил на выборах как самовыдвиженец.   

Дата и обстоятельства гибели экс-депутата неизвестны. В феврале 2024 года, будучи участником спецоперации, Тарлецкий приезжал домой в отпуск и встречался с учениками Кутузовской школы. Ранее мужчина работал методистом по спорту.

·Общество

Прощание с Игорем Тарлецким прошло 24 февраля.

В прошлый понедельник, 24 февраля, в селе Кутузовка Шербакульского района прошло прощание с погибшим на СВО 49-летним бывшим депутатом Кутузовского сельского поселения Игорем Тарлецким. Около десяти лет назад он победил на выборах как самовыдвиженец.   

Дата и обстоятельства гибели экс-депутата неизвестны. В феврале 2024 года, будучи участником спецоперации, Тарлецкий приезжал домой в отпуск и встречался с учениками Кутузовской школы. Ранее мужчина работал методистом по спорту.