Аферисты обманули парня, притворившись сотрудниками школы и полицейскими.

Очередной жертвой мошенников стал 15-летний житель Кировского округа Омска. Он отдал преступникам деньги своего 42-летнего отца. Семья потеряла 888 тыс. рублей.

Как сообщили в полиции, подростку позвонили якобы из школы и поинтересовались, участвовал ли он в олимпиаде. Получив отрицательный ответ, звонившие попросили парня продиктовать им код из СМС-сообщения. Школьник назвал код.

После ему позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который начал запугивать уголовным преследованием всей семьи, обысками и колонией. Подросток поверил и стал выполнять требования звонивших: взял у отца телефон, оформил кредиты и перевел преступникам деньги.

Когда отец обнаружил, что стал должником банка, то обратился в полицию.