Омск-Информ
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·Общество

С министром экономического развития заключен контракт на год.

В правительстве Омской области состоялось статусное назначение. Губернатор Виталий Хоценко своим распоряжением переназначил министра экономического развития. Интриги не случилось: эта должность вновь досталась Анне Негодуйко. С ней заключили контракт на год, как и со всем региональным кабмином.

Отметим, что 45-летняя чиновница возглавляет Минэконом с 2020 года. В прошлом году ведомство переименовали в министерство экономического развития. При этом Анна Негодуйко осталась на руководящей позиции.

·Общество

С министром экономического развития заключен контракт на год.

В правительстве Омской области состоялось статусное назначение. Губернатор Виталий Хоценко своим распоряжением переназначил министра экономического развития. Интриги не случилось: эта должность вновь досталась Анне Негодуйко. С ней заключили контракт на год, как и со всем региональным кабмином.

Отметим, что 45-летняя чиновница возглавляет Минэконом с 2020 года. В прошлом году ведомство переименовали в министерство экономического развития. При этом Анна Негодуйко осталась на руководящей позиции.