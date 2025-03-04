Ульяна Ермолавева объяснила, что можно сохранить молодость без пластической хирургии.

«Омск-информ» побеседовал с экспертом в области естественного омоложения лица Ульяной Ермолаевой. Главной темой обсуждения стало сохранение молодости лица без уколов красоты и пластической хирургии.

– Ульяна, расскажите, пожалуйста, как влияет напряжение в челюсти на молодость лица? Какая есть взаимосвязь?

– От состояния жевательных мышц напрямую зависит молодость лица. Именно они отвечают за его контур и подтянутость. Если они напряжены или укорочены, то появляются брыли, морщинки вокруг глаз, овал лица теряет четкость.Также напряженная жевательная мышца блокирует работу околоушных лимфатических узлов, что приводит к нарушению оттока и, следовательно, к отечности лица (особенно в области глаз).

Самый распространенный запрос у моих клиентов – это отечность лица и потеря контура овала лица. Если применять только лимфодренажные техники, то это малоэффективно, здесь необходимо воздействовать на причину – снятие напряжения с жевательных мышц. Что касается применения инъекционных способов для решения данной проблемы, то постановка ботулотоксина – это лишь воздействие на симптоматику.

– Откуда появляется напряжение в жевательных мышцах?

– Наиболее частой причиной является эмоциональное состояние – стресс. Я могу лишь прикоснуться к лицу клиента, пропальпировать его жевательные мышцы и безошибочно определить, есть ли стресс в его жизни и как долго клиент находится в этом состоянии. Помимо стресса, есть ряд других причин: неправильный прикус, проблемы осанки, травмы (удар в челюсть или голову), нехватка питательных веществ, проблемы с логопедией, хлыстовые травмы, некоторые стоматологические манипуляции и так далее.

– Ульяна, расскажите про ваш подход в решении этой проблемы.

– В своей практической деятельности я применяю технику «Резет», автором которой является австралийский кинезиолог Филипп Рафферти. Доступная и безболезненная техника для расслабления мышц и восстановления работы височно-нижнечелюстного сустава (далее – ВНЧС).

– Есть какие-то симптомы, по которым человек может заподозрить, что у него есть проблемы с челюстью?

– Да, конечно. Невозможность полностью или частично открыть/закрыть рот, боли в челюстном суставе, трудности при жевании, хруст в челюсти при жевании, бруксизм (скрежет зубами во сне), боли в лице и шее, зубная боль без причины и так далее. У детей напряжение в шее и нижней челюсти зачастую вызывает логопедические проблемы.

– Можете поделиться рекомендациями с нашими читателями?

– Чтобы жевательные мышцы не спазмировались и мы как можно дольше оставались молодыми и здоровыми, рекомендую из личного опыта следующее:

Минимизировать стресс или как минимум поменять свое отношение к нему. Соблюдать питьевой режим и пить правильную воду. Ложиться спать до 23:00, поскольку более позднее засыпание нарушает циркадные ритмы и приводит к гормональному сбою. Своевременно посещать стоматолога и лечить все очаги инфекции. Устранить дефициты в организме. Особенно важно пить магний, потому что при его нехватке нервная система не расслабляется. Мышцы находятся в напряжении, и замедляется метаболизм, поэтому растет вес и появляются отеки. Заниматься умеренной физической нагрузкой и гулять на свежем воздухе, это минимизирует стресс.

– Как можно записаться к вам на консультацию?

– Я принимаю клиентов в Омске по адресу: улица Карла Либкнехта, 2. Это офис-центр «Треугольник». Записаться можно по телефону +7-962-033-32-67.

ИП Ермолаева У.А. ИНН 550613243495. Реклама