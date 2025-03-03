В искусстве заноса состязались больше полсотни пилотов.

В минувшую субботу, 1 марта, в Омской области прошел дрифт-турнир. Несколько десятков пилотов состязались на озере Куликово в Калачинске. Корреспондент «Омск- информа» побывал на мероприятии. Соревнования проходили в два этапа. Первый — квалификация. Пилоты должны были проехать всю трассу в заносе как можно ближе к тюкам с сеном, но не задев их, а также ударить машиной в колокольчик.

Судьи оценивали траекторию (чем шире, тем лучше), угол (и отсутствие его корректировок) и стиль (насколько агрессивным и зрелищным получился заезд).

Траектория — это путь, по которому движется автомобиль во время выполнения дрифта. Она включает в себя вход в поворот, сам дрифт и выход из него.

Угол на профессиональном сленге дрифтеров - это угол между направлением движения машины и его продольной осью.

В первом этапе турнира участвовали 40 человек: 38 омичей, а также жители Исилькуля и Самары. Многие участники приехали сюда на «жигулях», однако встречались также «ИЖ», несколько BMW и Mercedes.

Пилотам дали по две попытки. Однако не у всех получилось выполнить задание. Тюки сена приходилось постоянно поправлять: несколько машин угодили в них, не справившись с заносом.

Так, в тюки угодила Лина Овчинникова на ИЖ-2126, повредив переднюю часть машины. К слову, всего в турнире принимали участие две девушки.

С погодой и участникам, и публике повезло: весь день светило яркое солнце, которое уже даже немного согревало весенним теплом. Однако присутствовала и другая опция натурального обогрева: зрители, среди которых оказалось много жителей ближайших поселков, могли купить шашлык, плов, чай и кофе, а также покататься на дрифт-такси.

Во втором этапе парных заездов состязались 32 лучших по итогам квалификации. Задача первого пилота оставалась прежней, а второму нужно было выполнить все то же самое, держась как можно ближе к первому. Потом пилоты менялись местами. Только один из каждой пары проходил дальше, то есть 16 человек.

После к ним присоединились еще 8 пилотов, получивших wild card — особое приглашение в обход стандартных требований. Это лучшие омские дрифтеры, которых знают за пределами региона.

- Для Омска это очень крутое мероприятие. Лучше, чем было 2-3 года назад. Очень много участников и зрителей, - не скупился на комплименты известный омский дрифтер Денис Глотов. - Для Омска это очень крутое мероприятие. Лучше, чем было 2-3 года назад. Очень много участников и зрителей, - не скупился на комплименты известный омский дрифтер

За неделю до этого Денис Глотов и еще один омич, Никита Карпов участвовали в чемпионате УрФО по дрифту в Челябинске. Глотов выиграл последний этап, а Карпов стал вторым по итогам всех четырех этапов.

- Местные турниры всегда лучше, здесь и теплее и чай вкуснее. В этом году команда организаторов вышла на новый уровень. Создали все условия. Здесь есть и мойка, и парковка, и спецтехника. Все для пилотов. Хочется и самим приехать и друзей пригласить из других городов. Такие мероприятия, как это, должны проходить каждый год, - отметил Никита Карпов. - Местные турниры всегда лучше, здесь и теплее и чай вкуснее. В этом году команда организаторов вышла на новый уровень. Создали все условия. Здесь есть и мойка, и парковка, и спецтехника. Все для пилотов. Хочется и самим приехать и друзей пригласить из других городов. Такие мероприятия, как это, должны проходить каждый год, - отметил

Парные заезды продолжались, каждый раз сокращая число участников вдвое — до 12, потом до 6, и наконец до 3. Победителем в итоге стал Денис Глотов.

Соревнования, начавшись в полдень, завершились поздно вечером. В финале праздника дрифтеры заодно отпраздновали Масленницу, эффектно подпалив солому. Сено вспыхнуло в ночи, завершив запоминающиеся состязания.