Дмитрий Бобров бывший пограничник, и ему доверили районы области на границе с Казахстаном.

Новый полномочный представитель губернатора Омской области Дмитрий Бобров, назначение которого состоялось накануне, будет курировать 9 районов на юге региона, большинство из которых граничат с Казахстаном.

По данным портала «СуперОмск», Бобров будет отвечать за Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Таврический, Черлакский и Шербакульский районы. Его полномочия продлятся год. Бобров является бывшим пограничником. Сноября 2023 года он руководил Пограничным управлением ФСБ по Курской области. До этого, с августа 2021 по ноябрь 2023 года, возглавлял Погрануправление ФСБ России по Республике Тыва.

В полномочиях полпреда прописано, то, что он курирует взаимодействие между региональными и муниципальными властями, может предлагать пути развития территорий, а также координирует работу органов власти и обеспечивает реализацию решений губернатора.

Институт полномочный представителей губернатора введен в Омской области в прошлом году. Первыми под кураторство полпреда попали северные районы, за них отвечает экс-глава Следственного управления СК РФ в Омской области Олег Винников. Его назначение полпредом состоялось в сентябре 2024 года.